Aqua Metals Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Dividende von Aqua Metals steht in einem ungünstigen Verhältnis zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -5,22 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" führt. Aus diesem Grund haben unsere Analysten dem Unternehmen heute eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik gegeben.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf die Stimmung rund um Aqua Metals hin untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien rund um Aqua Metals diskutiert wurden, größtenteils positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aqua Metals derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 1,04 USD liegt, während der Kurs der Aktie (0,65 USD) um -37,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,84 USD zeigt eine Abweichung von -22,62 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Aqua Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,4 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 6,9 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -41,3 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Aqua Metals 1415,82 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.