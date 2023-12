Aqua Bounty Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Aquabounty diskutiert, jedoch wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Aquabounty, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst wurde.

Aquabounty lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hatte in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Aquabounty in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Aquabounty weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche hat einen Wert von 2,49, wodurch sich eine Differenz von -2,49 Prozent zur Aquabounty-Aktie ergibt. Auf dieser Basis bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aquabounty-Aktie hat einen Wert von 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, daher bekommt sie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aquabounty.