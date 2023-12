Aqua America Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Essential Utilities festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Essential Utilities daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Essential Utilities-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 38,92 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 36,76 USD, was einen Unterschied von -5,55 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 34,79 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Essential Utilities eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Essential Utilities-Aktie 2 "Gut"-Einstufungen und 0 "Neutral" oder "Schlecht"-Einstufungen, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 53 USD, was einem potenziellen Anstieg um 44,18 Prozent vom letzten Schlusskurs (36,76 USD) aus entspricht. Die Empfehlung lautet daher "Gut". Insgesamt erhält Essential Utilities somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.