Aqua America Aktie: Kaum zu glauben!

Die Essential Utilities-Aktie hat laut der technischen Analyse die 200-Tage-Linie (GD200) bei 38,98 USD erreicht, was zu einer Einstufung als "Schlecht" geführt hat. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 36,09 USD und weist somit einen Abstand von -7,41 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 34,67 USD, was einer Differenz von +4,1 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral" auf Basis beider Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit überwiegend positiven Themen in der Diskussion. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Essential Utilities liegt bei 54,22, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Essential Utilities-Aktie abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 53 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 46,86 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor.