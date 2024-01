Aqua America Aktie: Jetzt aber!

Die Aktie von Essential Utilities wird aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, um eine fundierte Analyse zu erhalten. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 38,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 38,08 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -1,42 Prozent und eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Ein Blick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch, dass der letzte Schlusskurs mit 35,76 USD über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von +6,49 Prozent entspricht. In diesem Fall erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik also mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Essential Utilities ist ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit wird der Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" verliehen.

Auch die Meinungen und Kommentare der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Essential Utilities aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Essential Utilities weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt kann also zusammenfassend festgehalten werden, dass Essential Utilities aus verschiedenen Perspektiven betrachtet eine solide Bewertung erhält, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des Stimmungsbildes und des RSI.