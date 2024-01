Aqua America Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu bewerten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Essential Utilities wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,72 Punkten, was bedeutet, dass Essential Utilities weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,35 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung rund um Essential Utilities positiv ist. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Änderung der Stimmung weisen auf eine positive langfristige Stimmungslage hin. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie.

Die Betrachtung der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab ebenfalls eine positive Einschätzung der Aktie von Essential Utilities. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für Essential Utilities liegt bei 53 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 38,08 USD eine potenzielle Steigerung um 39,18 Prozent darstellt. Somit erhält die Aktie eine Gesamtempfehlung von "Gut" aus Sicht der Analysten.