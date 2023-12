Aqua America Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Essential Utilities-Aktie (WKN: A2QG7Z) wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der aktuelle Kurs von 36 USD liegt mit -8,05 Prozent unter dem GD200 (39,15 USD), was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Im Vergleich dazu steht der GD50 bei 34,36 USD, was einem Abstand von +4,77 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Einschätzung der Aktie spielen auch weiche Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte sich eine schwache Diskussionsintensität, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Essential Utilities-Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Essential Utilities-Aktie sind 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft worden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnittswert von 53 USD, was einer potenziellen Steigerung von 47,22 Prozent vom letzten Schlusskurs (36 USD) aus entspricht. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen lässt auf eine positive Anleger-Stimmung schließen. Insgesamt erlaubt dies eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Essential Utilities-Aktie von Analysten und Anlegern überwiegend positiv bewertet wird, während die charttechnische Bewertung und die weichen Faktoren auf "Neutral" bis "Schlecht" hinweisen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Kurs in Zukunft entwickeln wird.