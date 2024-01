Apyx Medical Aktie: Das wird nichts mehr!

Apyx Medical, ein Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 89,09 % ist dies ein deutlich geringerer Ertrag. Die Einstufung des Ertrags wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Apyx Medical war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab zwei positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Apyx Medical daher eine insgesamt "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Apyx Medical bei 2,6 USD, was einer Abweichung von +12,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -34,51 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Apyx Medical liegt auf 7-Tage-Basis bei 44,62 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei der RSI bei 57,17 liegt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.