Apyx Medical Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Apyx Medical-Aktie schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 88,67 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Nach Einschätzung von Analysten wird die Apyx Medical-Aktie derzeit als "Gut" bewertet. Im letzten Jahr gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, weshalb das Gesamtrating für diesen Abschnitt der Analyse als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Apyx Medical-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Apyx Medical in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit zwei positiven und vier negativen Tagen sowie zwei unklaren Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.