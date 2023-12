Apyx Medical Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse von Apyx Medical wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,29 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist, und daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Apyx Medical wird auf dieser Basis als neutral bewertet. In der Gesamtbetrachtung erhält das Apyx Medical-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Apyx Medical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,88 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 0,39 Prozent, was eine Outperformance von +24,48 Prozent für Apyx Medical bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance von Apyx Medical mit 7,54 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Apyx Medical wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist, und daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Apyx Medical in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Apyx Medical-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt -34,01 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.