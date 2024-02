Apyx Medical Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Apyx Medical-Aktie stattgefunden. Dabei wurde die Aktie 1 Mal als "Gut", 0 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Apyx Medical-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Apyx Medical vor.

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator wird in der technischen Analyse häufig verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Apyx Medical liegt bei 52,81 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 48,07 und auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Somit erhält Apyx Medical auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Apyx Medical-Aktie bei -22,99 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,55 Prozent, wobei Apyx Medical mit 27,54 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmung für Apyx Medical hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch unauffällig, weshalb die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.