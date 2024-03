Apyx Medical Aktie: Bloß aufpassen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Apyx Medical hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -33,56 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche von -10,68 Prozent liegt Apyx Medical mit 22,88 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Apyx Medical in diesem Bereich daher ebenfalls ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Apyx Medical derzeit -19,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -49,86 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -2,2 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche führt. Aus diesem Grund erhält Apyx Medical in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.