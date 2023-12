Aptorum Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Aptorum liegt der RSI bei 74, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 38,44 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aptorum-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 2,42 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,01 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 1,79 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Dividendenrendite für Aptorum beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aptorum diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt an 11 Tagen grün und keine negativen Diskussionen. Die Anleger zeigen insgesamt eine positive Einstellung, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Aptorum auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.