Aptorum Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und liefert einen Indikator aus der technischen Analyse für den Finanzmarkt. Aptorum wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des 25-Tage-RSIs bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der längerfristige RSI25 liegt bei 51,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aptorum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt dieser Wert aktuell 2,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,71 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,89 USD), liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-9,52 Prozent Abweichung), was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,54 liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung bei Aptorum ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Abschließend lässt sich festhalten, dass sowohl die technische Analyse als auch die Dividendenpolitik und die Anleger-Stimmung dazu führen, dass Aptorum insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.