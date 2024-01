Aptiv Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Aptiv":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Aptiv PLC-Aktie stattgefunden. Davon waren 9 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aptiv PLC-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Aptiv PLC. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, liegt bei 140,11 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 56,16 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 89,72 USD. Insgesamt erhält die Aptiv PLC-Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aptiv PLC-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 96,89 USD. Der letzte Schlusskurs von 89,72 USD weicht somit um -7,4 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 83,48 USD, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um +7,47 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aptiv PLC diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben allerdings in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, konkret 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signal. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aptiv PLC-Aktie liegt bei 43,6 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 35,93, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für die Aktie ein Rating "Neutral".