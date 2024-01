Aptiv Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Aptiv":

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet unterstützt werden. Für die Aktie von Aptiv ergibt sich dabei eine "Gut"-Einstufung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten haben die Aktie von Aptiv in den letzten zwölf Monaten größtenteils positiv bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 140,11 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 68,97 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Aktie durch Analysten.

Die Anleger-Stimmung rund um die Aktie von Aptiv war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Aptiv auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor und der gleichen Branche hat die Aktie von Aptiv im vergangenen Jahr eine unterdurchschnittliche Rendite erzielt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Aptiv gemischte Reaktionen hervorruft, jedoch von Analysten und Anlegern größtenteils positiv bewertet wird.