Aptiv Aktie: Gigantischer Hammer!

Aptiv hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,5 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -23,92 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 5,43 Prozent. Zusätzlich lag Aptiv auch 13,96 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -4,54 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Aptiv in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aptiv ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um Aptiv. Trotzdem wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, insgesamt ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Aptiv insgesamt als "Gut", da es 9 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Bewertung und keine negativen Einstufungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 140,11 USD, was eine potenzielle Kursentwicklung von 57,69 Prozent bedeutet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) eine überverkaufte Situation für Aptiv. Der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 11,69, während der RSI25-Wert 27 beträgt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für den RSI führt.