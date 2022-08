Aptiv Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Aptiv":

Der Aptiv-Kurs wird am 12.08.2022, 12:05 Uhr mit 108.63 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Aptiv entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Aptiv im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Aptiv. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Sell"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (8 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Sell" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Aptiv-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 14 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Aptiv-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (4 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (168,4 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 55,02 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 108,63 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Aptiv eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aptiv-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 126,46 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (108,63 USD) deutlich darunter (Unterschied -14,1 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 97,86 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+11,01 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Aptiv ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Die Aptiv-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.