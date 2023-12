Aptitude Software-Anleger wird’s freuen!

Die Aktie von Aptitude Software wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie eine "Gut"-Bewertung, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Die durchschnittliche Kursprognose beträgt 615 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 131,2 Prozent entspricht.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aptitude Software von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anlegerstimmung erlaubt daher eine Einstufung als "Gut". Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 310,63 GBP lag und der letzte Schlusskurs bei 266 GBP - was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Die Bewertung der Aktie auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um die Aptitude Software zeigen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aptitude Software für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.