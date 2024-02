Aptitude Software Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Stimmung für die Aktie von Aptitude Software wird positiv eingeschätzt, sowohl aufgrund der harten Faktoren wie Bilanzdaten als auch aufgrund weicher Faktoren wie der Stimmung in den sozialen Medien. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Aptitude Software überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten 1 positive und 0 negative Bewertungen von Analysten abgegeben, was einem durchschnittlichen "Gut"-Rating entspricht. Es wurden keine aktuellen Analystenupdates zu Aptitude Software veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 615 GBP, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht und eine potenzielle Steigerung um 107,77 Prozent vom letzten Schlusskurs (296 GBP) bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Aptitude Software auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aptitude Software führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral", sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Aptitude Software, basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren.