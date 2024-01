Aptitude Software Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Aktie von Aptitude Software zeigt gemischte Signale. Die Trendfolge-Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie auf längerfristiger Basis neutral bewertet wird, während sie auf kurzfristiger Basis eine positive Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 302,26 GBP, was in etwa dem aktuellen Schlusskurs von 295,5 GBP entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 259,14 GBP, was über dem aktuellen Schlusskurs liegt und zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aptitude Software-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine gute Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vorwiegend negativ, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aptitude Software-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Aktie als gut, mit einem Kurspotenzial von 108,12 Prozent basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 615 GBP. Insgesamt erhält die Aptitude Software-Aktie eine gute Bewertung.