Aptitude Software Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Aktie von Aptitude Software wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Das Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 615 GBP, was einem Aufwärtspotential von 101,64 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aptitude Software-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 291,71 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 305 GBP liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 294,3 GBP, ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Aptitude Software-Aktie auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 53,79, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Aptitude Software wird als positiv bewertet, basierend auf Analysen von sozialen Plattformen. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aptitude Software-Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" bewertet.