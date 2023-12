Aptitude Software Aktie: Ruhe bewahren!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Aptitude Software-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt ein insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Aptitude Software. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, beträgt 615 GBP. Dies impliziert ein Aufwärtspotential von 115,79 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 285 GBP. Diese Daten führen zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 307,51 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 285 GBP liegt. Dies entspricht einer Distanz von -7,32 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung "Schlecht". Im Gegensatz dazu steht der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 253,26 GBP, was einem Abstand von +12,53 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote "Neutral".

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Aptitude Software als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten üblich, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend neutral über den Wert gesprochen, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" führt. Daher lässt die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung zu.