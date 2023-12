Aptitude Software Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Aptitude Software. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 47,78 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 34,47 Punkten. Insgesamt wird Aptitude Software daher als "Neutral" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie der Aptitude Software als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 615 GBP, was einer Erwartung von 119,64 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild bezüglich Aptitude Software. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch dieser Aspekt mit "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Aptitude Software in dieser Hinsicht daher eine "Neutral"-Bewertung.