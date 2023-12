Aptinyx Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Aktienkurs von Aptinyx hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche durchschnittlich um 27,3 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Aptinyx im Branchenvergleich eine Underperformance von -101,02 Prozent aufweist. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 13,63 Prozent, wobei Aptinyx 87,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Somit erhält das Unternehmen in Bezug auf den Branchen- und Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Aptinyx eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion intensität gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Aptinyx derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche hat hingegen einen Wert von 2,49, was zu einer Differenz von -2,49 Prozent zur Aptinyx-Aktie führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs der Aptinyx von 0,063 USD mit -21,25 Prozent Entfernung vom GD200 (0,08 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,06 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Aptinyx als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.