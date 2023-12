Aptinyx Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Aptinyx derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 0,09 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,062 USD) um -31,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,06 USD, was einer Abweichung von +3,33 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Aptinyx bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Aptinyx eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Bezüglich des Sentiments und Buzz kann festgestellt werden, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Aptinyx als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 58,43 und der RSI25 liegt bei 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.