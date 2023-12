Aptinyx Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen über die Einschätzung einer Aktie. Bei Aptinyx zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Aptinyx derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aptinyx-Aktie bei 0,08 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,06 USD, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird Aptinyx auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Aptinyx mit einer Rendite von -73,72 Prozent mehr als 82 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite von Aptinyx mit 93,42 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.