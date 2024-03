Aptevo Therapeutics Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Aptevo Therapeutics-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 62,47, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aptevo Therapeutics nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aptevo Therapeutics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -80,13 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -35,63 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Diskussionsintensität der Aptevo Therapeutics-Aktie eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum nahezu unverändert und entspricht somit einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Aptevo Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 5,4 und liegt damit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 13,6. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.