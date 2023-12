Aptevo Therapeutics Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Furukawa":

Die technische Analyse der Aptevo Therapeutics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,99 USD liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,19 USD, was einem Unterschied von -80,81 Prozent entspricht. Aufgrund dieses starken Abfalls wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,24 USD liegt mit einem Unterschied von -20,83 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aptevo Therapeutics-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird die Diskussion um die Aptevo Therapeutics-Aktie als neutral eingestuft, da die Diskussionsintensität langfristig mittelmäßig ist und die Rate der Stimmungsänderung nur geringfügige Veränderungen aufweist. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aptevo Therapeutics-Aktie liegt bei 42, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 47,03, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aptevo Therapeutics eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen vorherrschten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie heute führt. Somit erhält die Aptevo Therapeutics-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

