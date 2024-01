Aptevo Therapeutics Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aptevo Therapeutics hat zuletzt viel Diskussion in den sozialen Medien hervorgerufen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Aptevo Therapeutics in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aptevo Therapeutics liegt bei 68,42, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aptevo Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,93 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,178 USD, was zu einer deutlichen Verschlechterung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt erhalten daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Charttechnik. Insgesamt erhält Aptevo Therapeutics in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.