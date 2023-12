Aptevo Therapeutics Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder als RSI25 für 25 Tage). Der RSI-Wert von Aptevo Therapeutics liegt bei 22,58 und wird als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 54,14, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren, wie der gleitende Durchschnitt, sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Aptevo Therapeutics-Aktie beträgt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt aktuell 0,95 USD, was eine Abweichung von -80,11 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,189 USD) darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,22 USD) liegt mit einem Abstand von -14,09 Prozent zum letzten Schlusskurs unter diesem, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe wird Aptevo Therapeutics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Anleger: Die Diskussionen rund um Aptevo Therapeutics in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend negative Stimmung wider. Sowohl in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen als auch in den angesprochenen Themen überwiegen die negativen Meinungen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Aptevo Therapeutics in den sozialen Medien. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Aptevo Therapeutics in etwa normaler Intensität diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie damit ein "Neutral"-Rating.