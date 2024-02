Aptevo Therapeutics Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Aptevo Therapeutics als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aptevo Therapeutics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,83, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,79, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Aptevo Therapeutics wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Aptevo Therapeutics veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen konzentrierten sich in den vergangenen Tagen insbesondere auf positive Themen rund um Aptevo Therapeutics.

In der technischen Analyse wird die Aptevo Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft bei 0,66 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,157 USD liegt, was einer Abweichung von -76,21 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,17 USD zeigt eine Abweichung von -7,65 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.