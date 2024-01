AptarGroup ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder als RSI25 über 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Aktie der Aptargroup ergibt sich ein RSI-Wert von 82,54, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 62,39, was zu einer "Neutral" Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie der Aptargroup von Analysten mit 3 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 132,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 6,98 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 27,23, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 94 liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen zu Aptargroup diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.