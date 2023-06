AptarGroup Aktie: Wohin geht die Reise?

Für die Aktie Aptargroup stehen per 23.06.2023, 04:56 Uhr 113.62 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Aptargroup zählt zum Segment "Metall- und Glasbehälter".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Aptargroup einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Aptargroup jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Aptargroup ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Behälter & Verpackung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 27,23 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 68,27 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aptargroup-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 110,06 USD mit dem aktuellen Kurs (113,62 USD), ergibt sich eine Abweichung von +3,23 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (117,5 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,3 Prozent Abweichung). Die Aptargroup-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet Aptargroup niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 32,24 Prozentpunkte (1,33 % gegenüber 33,57 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".