AptarGroup Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Aptargroup hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um 799,15 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -770,92 Prozent für Aptargroup führt. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei 799,15 Prozent, wobei Aptargroup 770,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Aptargroup ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass Aptargroup interessante Ausprägungen aufweist. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung ergibt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Aptargroup derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 123,48 USD, während der Aktienkurs bei 135,04 USD liegt, was einer Abweichung von +9,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +4,94 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Aptargroup derzeit eine Dividendenrendite von 1,32 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8328,98 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Behälter & Verpackung"-Branche beträgt -8327. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aptargroup-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.