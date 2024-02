Aptamer Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der Aptamer als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von sieben und 25 Tagen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aptamer-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, sowie ein Wert für den RSI25 von 76,32, was eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen, dass die Aptamer-Aktie in den vergangenen Wochen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, und die Stimmung der Marktteilnehmer war grundsätzlich neutral. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Aptamer sowohl aus Sicht des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Abweichung vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt -77,5 Prozent, während der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt.

Basierend auf diesen Analysen erhält Aptamer insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung und ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.