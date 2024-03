Aptamer Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Aptamer als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aptamer-Aktie beträgt der RSI7-Wert 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 50 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Aptamer keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Aptamer daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Aptamer mit 0,575 GBP derzeit 29,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -72,36 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Auch die Stimmung der Anleger ist ein wichtiger Faktor zur Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Aptamer auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Aptamer in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Aptamer hinsichtlich der Stimmung als "Gut" einzustufen ist.