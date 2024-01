Aptamer Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Aktie des Unternehmens Aptamer hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,61 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,125 GBP, was einem deutlichen Unterschied von -85,22 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung wurde die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 1,2 GBP für den 50-Tages-Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aptamer-Aktie somit eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen rund um die Aptamer-Aktie eine mittlere Aktivität verzeichnen. In Bezug auf die Diskussionintensität wird daher eine neutrale Bewertung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Auch das Anleger-Sentiment ergibt eine neutrale Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen zu verzeichnen waren. Insgesamt hat sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Aptamer beschäftigt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aptamer-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 66,67, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 50 liegt und somit ebenfalls eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.