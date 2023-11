Aptamer Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Aktie Aptamer zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,25 GBP einen Abstand von -89,33 Prozent zum GD200 (11,71 GBP) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, bei 1,24 GBP. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +0,81 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Aptamer als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Aptamer liegt aktuell bei 37,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 47,62 zeigt an, dass Aptamer weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Aptamer war in den letzten Tagen neutral, jedoch tendierten die Diskussionen in Richtung negativer Themen über das Unternehmen. Infolgedessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt, dass Aptamer eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also für Aptamer eine "Gut"-Einstufung in diesem Punkt der Analyse.