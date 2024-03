Aprea Therapeutics Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Aprea Therapeutics erhält eine positive Analystenbewertung, da in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung eingegangen ist. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf 1 "Gut"-Meinung. Es gibt keine neuen Analystenupdates für Aprea Therapeutics im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 9 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 47,06 Prozent, was als eine "Gut"-Empfehlung betrachtet wird. Insgesamt erhält Aprea Therapeutics damit eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aprea Therapeutics zeigt einen aktuellen Wert von 37 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 47,74 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral in Bezug auf Aprea Therapeutics. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine neutrale Stimmung und an sechs Tagen überwiegend neutrale Einstellungen der Anleger. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen geführt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Aprea Therapeutics derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,49 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,12 USD liegt, was einer positiven Abweichung von +36,3 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 6,34 USD, was einer Abweichung von -3,47 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Aprea Therapeutics damit ein Rating von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.