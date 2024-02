Aprea Therapeutics Aktie: Am Scheideweg

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur von den Analysen der Banken, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter den Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Bei Aprea Therapeutics war die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Aprea Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Analysten bewerten die Aprea Therapeutics-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 54,43 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Aprea Therapeutics eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Aprea Therapeutics-Aktie. Der GD200 liegt bei 4,11 USD, was einer Abweichung von +41,8 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 5,09 USD, was einer Abweichung von +14,5 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Aprea Therapeutics liegt bei 65,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,41, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.