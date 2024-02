Apranga Pva im Check!

Die Apranga Pva-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,62 EUR verzeichnet, was einem Abweichung von +13,55 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,69 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+10,59 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Apranga Pva war größtenteils negativ. Die Nutzer haben vor allem negative Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 37,5 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis hingegen ist Apranga Pva überverkauft, wodurch eine "Gut"-Bewertung resultiert.

Insgesamt erhält die Apranga Pva-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Sentiments unterschiedliche Bewertungen, wobei sie in der Gesamtbewertung als "Neutral" und "Schlecht" eingestuft wird.