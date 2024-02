Apranga Pva Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Apranga Pva ist insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Durchschnittswerte des Schlusskurses der Apranga Pva-Aktie liegen für die letzten 200 Handelstage bei 2,62 EUR. Der letzte Schlusskurs von 2,885 EUR weicht somit um +10,11 Prozent ab, was eine positive charttechnische Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,7 EUR über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +6,85 Prozent entspricht und ebenfalls ein gutes Rating darstellt. Die weichen Faktoren, wie die Kommunikation im Netz, zeigen eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 37,5 und 35,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Apranga Pva weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Apranga Pva-Aktie somit in allen Abschnitten eine neutrale Bewertung.

