Apranga Pva Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der Apranga Pva-RSI liegt bei 30, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25 beträgt 39,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien ergaben eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 2,65 EUR für den Schlusskurs der Apranga Pva-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,69 EUR, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Einstufung auf basis der Charttechnik.

Insgesamt erhält die Apranga Pva-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI, der Stimmung auf sozialen Plattformen und der technischen Analyse.