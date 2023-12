Appulse Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Aktie von Appulse zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,33 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,38 CAD liegt, was einem Unterschied von +15,15 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,4 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-5 Prozent) und die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen über Appulse in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Tendenz, da überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Appulse im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 42 Prozent erzielt hat, was 39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit 36,09 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Appulse auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie von Appulse damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.