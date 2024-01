Appulse Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "CONX Corp":

Die Aktie von Appulse bietet Anlegern derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was 2,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Appulse liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Situation als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hinweist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Appulse. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Appulse wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Appulse ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,85 auf, was 49 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.