Appulse Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die technische Analyse von Appulse-Aktien zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,34 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,37 CAD liegt deutlich darüber, was einer Abweichung von +8,82 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Appulse eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,36 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,78 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Appulse basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Appulse ist insgesamt eher neutral, gemäß den Auswertungen der letzten beiden Wochen. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden weder hauptsächlich positive noch negative Themen identifiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Appulse bei 14,46 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Maschinen" von 31 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Appulse im Vergleich zur Branche Maschinen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,43 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.