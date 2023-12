Appulse Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Aktienkurs von Appulse verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,27 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Überrendite von 60,76 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinen-Aktien liegt bei 5,76 Prozent, wobei Appulse aktuell um 57,51 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Appulse als durchschnittlich einzustufen sind. Daraus resultiert eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schneidet Appulse mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (2,61 %) schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Appulse bei 0,32 CAD liegt, was die Einstufung "Gut" ergibt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,36 CAD, was einen Abstand von +12,5 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,41 CAD, was einer Differenz von -12,2 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich auf Basis beider Zeiträume eine neutrale Bewertung.