Apptech Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse von Apptech Payments zeigt, dass sich die Aktie in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,19 USD, während der Schlusskurs bei 1,65 USD liegt, was einer Abweichung von -24,66 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,73 USD, was einer Abweichung von -4,62 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Apptech Payments daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Stimmungsbild zu Apptech Payments hat sich in letzter Zeit negativ verändert. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen in den sozialen Medien hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird eine "Neutral"-Bewertung ausgesprochen. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Apptech Payments.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.