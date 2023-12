Apptech Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Apptech Payments: Anleger-Stimmung, technische Analyse und Relative Strength Index zeigen schlechte Werte

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Apptech Payments von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt jedoch ein anderes Bild. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert und erhielt somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls schlechte Werte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Apptech Payments-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 2,2 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,4 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Apptech Payments zeigt ebenfalls schlechte Werte. Bei einem Niveau von 79,41 wird der RSI als "überkauft" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 73,51 ein weiterer Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Insgesamt zeigen die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und der Relative Strength Index also ein negatives Bild für die Apptech Payments-Aktie.